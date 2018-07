Maroc : Les entreprises d’Etat appelées à freiner leurs emprunts extérieurs

L’Office chérifien des phosphates et l’ONCF ont levé 118 milliards de dirhams de dette extérieure en 2012-2016. / DR

Le coût du financement de l’économie marocaine sera revu à la hausse si les entreprises d’État ne freinent pas leurs emprunts extérieurs, a prévenu Ahmed Lahlimi, Haut-Commissaire au plan (HCP).

«Une stricte vigilance est de mise à l’heure actuelle», a déclaré le responsable auprès du média américain Bloomberg, «d’autant que la dette extérieure des entreprises publiques a déjà commencé à dépasser légèrement» celle du gouvernement. Si le taux de croissance des entreprises publiques se poursuit à ce rythme, leur dette extérieure atteindra 17% du PIB en 2019, contre 10,4% en 2010, a-t-il ajouté. Ce taux serait le plus élevé jamais enregistré, selon le ministère de l’Economie et des finances.

Parmi ces entreprises, l’Office chérifien des phosphates et l’Office national des chemins de fer (ONCF) ont levé 118 milliards de dirhams (12,5 milliards de dollars) de dette extérieure en 2012-2016 pour financer 374 milliards de dirhams d’investissements. Ceux-ci comprenaient des usines d’engrais massives, de grands projets solaires et éoliens et la première liaison ferroviaire à grande vitesse d’Afrique du Nord.

Ahmed Lahlimi a déclaré qu’il voyait le déficit de financement de l’économie se stabiliser à 4% du PIB en moyenne en 2018 et 2019, contre 5,5% sur la période 2012-2017. Le gouvernement devra combler ce fossé à parts égales par la dette et l’investissement direct étranger, a-t-il préconisé, ce qui pourrait toutefois nuire à son plan visant à ramener le ratio PIB/dette en dessous de 60% à l’horizon 2021.