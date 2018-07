Espagne : Torremolinos annule une partie des festivités en l’honneur de Dakhla

Plusieurs activités prévus lors de la «Semaine de Dakhla», entre le 21 et le 28 juillet à Torremolinos (Espagne) ont été annulées, rapporte le site La Vanguardia. Concrètement, cette décision approuvée par le maire de la ville de Toremolinos, José Ortiz Garcia, concerne «le défilé de mode et des chants musicaux prévus le 26 juillet, ainsi que la fête de clôture prévue le 28», précise le document en question.

La demande a émané de la délégation régionale du parti Podemos, qui a dénoncé le fait que «la mairie de Torremolinos, gouvernée par les socialistes du PSOE, collaborait à l’occupation illégale du Maroc». La coordinatrice du parti en Andalousie, Teresa Rodríguez, a affirmé que cette décision faisait suite à «la pression exercée par Podemos, la coalition Izquierda Unida, ainsi que des organisations comme la Costa de Sol Sí Se Puede Torremolinos et l’Association malaguène d’amitié avec le peuple sahraoui».

Pour rappel, cet évènement, organisé avec la collaboration de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et le consulat général du Maroc à Algésiras, a pour but de mettre en avant la richesse et la diversité culturelle de la région de Dakhla Oued-Eddahab.

Décision de la mairie de Torremolinos./Ph.DR