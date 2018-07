Casablanca : Décès de la fondatrice du Rick’s Café

Kathy Kriger, la fondatrice du Rick’s Café, à Casablanca, est décédée, a indiqué l’ambassade des Etats-Unis au Maroc sur son compte Twitter.

«Les relations maroco-américaines ont perdu une championne. Kathy Kriger est d’abord arrivée à Casablanca en tant que diplomate, mais est vite tombée amoureuse du Maroc. Elle a fait du Rick’s Café, dans le film ‘‘Casablanca’’, une réalité, et était une figure de la communauté [américaine au Maroc]. Elle nous manquera beaucoup», a écrit l’ambassade américaine.

US-Moroccan relations have lost a champion. Kathy Kriger first came to Casablanca as a diplomat, but soon fell in love with Morocco. She made Rick’s Café in the classic film Casablanca into reality, and was a larger-than-life figure in the community. We will miss her dearly.