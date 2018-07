France : Un MRE à la morgue depuis plus d’un mois

Mohamed Niazy est un ressortissant franco-marocain dont la dépouille repose à la morgue en région parisienne depuis le 17 juin dernier. Aucune famille du natif de Casablanca ne s’est présentée pour effectuer les démarches administratives précédant les funérailles.

Nour Amine, fondateur de l’association Attestament, contacté par Yabiladi explique que le consulat marocain à Paris «n’arrivait pas à trouver son identité puisqu’il n’avait pas de document du Maroc». Les seuls éléments disponibles figurent sur l’acte de décès «le prénom du père, de la mère» et sur ses papiers d’identité français, il est indiqué qu’il est né à Casablanca.

Mohamed Niazy était sans emploi donc le consulat peut prendre en charge le rapatriement du corps «mais aucun membre de sa famille n’a fait les démarches administratives, ni du Maroc, ni de France. Si personne de sa famille ne se manifeste il sera enterré ici», ajoute le fondateur de l’association. L’enterrement est prévu ce lundi 30 juillet.

Le consulat du Maroc à Orly a reçu le dossier de Mohamed Niazy il y a quelques semaines et a entamé les recherches auprès des associations locales et écrit à la préfecture pour demander un arrêté afin de suspendre l’inhumation immédiate : «Il fallait du temps pour bien chercher au Maroc et être sûrs qu’aucune personne de sa famille ne se trouve dans le royaume.»

Finalement, «les autorités marocaines ont donné le feu vert pour l’inhumer en France après avoir effectué les recherches», indique à Yabiladi, Nada Bekkali Hassani, consul général du Maroc à Orly. La responsable précise que Mohamed Niazy était sans domicile fixe et que «les pompes funèbres vont se charger de l’inhumation et que la concession funéraire au sein du carré musulman où il sera enterré va être prise en charge par le consulat».