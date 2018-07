Le nombre d'incendies de forêts a baissé de 60% sur les 10 dernières années

Le nombre d'incendies de forêts enregistrés du 1er janvier au 25 juillet 2018 a diminué de 55%, comparativement à la même période de l'année dernière, de 57% par rapport aux trois dernières années et de 60% par rapport à la moyenne des 10 dernières années, a souligné le Haut-Commissariat aux Eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD).

Durant ces mêmes périodes, les superficies incendiées ont également diminué respectivement de 90%, 92% et de 80%, précise le HCEFLCD dans un communiqué sur la situation des incendies de forêts du 1er janvier au 25 juillet 2018, notant que 78 incendies ont été déclarés au niveau national touchant une superficie de 111 ha de formations arborées.

Le haut commissariat indique que la région qui a connu la plus grande superficie incendiée est celle de Rabat-Salé-Zair (Rabat-Salé-Khémisset) avec 15 départs de feu et une superficie parcourue de 49 ha, suivie par la région du Nord-est (Taounate, Al Hoceima, Guercif, Taza) avec 12 départs de feu et 12,7 ha parcourus par les feux.

La même source souligne que le programme d’action de prévention et de lutte contre les incendies de forêts, qui a été mis en œuvre au titre de cette année 2018, s'articule autour de la détection à temps, de l’opérationnalisation du dispositif d’intervention terrestre et aérienne contre les feux de forêts, de la cartographie de prévision du risque, de l’alerte précoce par la mise en place d’un réseau de guetteurs et de patrouilles au niveau des zones sensibles.

Ce programme d’action repose, aussi, sur le renforcement de la prévention à travers la sensibilisation et la réalisation des travaux d’équipement et de traitement des forêts, indique le HCEFLCD, signalant à ce titre que 99% des incendies sont d’origine humaine.

Le dispositif inter-partenaire d’alerte et d’intervention reste à son niveau maximal parce que les périodes à haut risque de propagation des feux sont celles des journées et semaines à venir.