HACA : Hit Radio aura ses deux chaînes satellitaires et sa radio multirégionale

Hit Radio aurai enfin ses deux télévisions satellitaires et sa radio multirégionale. Ce mardi, le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle, organe décisionnel de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) a procédé à la signature des cahiers des charges relatifs aux services précités.

Un communiqué de presse de la HACA, parvenu ce jeudi à Yabiladi, précise que la signature s’est déroulée au siège de la HACA à Rabat. La décision intervient en «tenant compte des nouvelles exigences légales et procédurales, et après étude des demandes soumises par la société Hit Radio pour l’établissement de deux télévisions satellitaires "Télé Jeunesse" et "Télé Découverte"».

Elle concerne aussi la demande «d’une radio musicale hertzienne (FM) couvrant les provinces du Sud, [appelée] Radio Shem’s». «Le CSCA a décidé l’octroi des licences y afférentes à l’opérateur», poursuit le communiqué.

Pour la HACA, «l’élargissement de l’offre audiovisuelle nationale constitue l’un des objectifs stratégiques étant donné qu’il permet de disposer d’une variété de services, en vue de répondre aux attentes et aux besoins des différentes catégories sociales».

La HACA rappelle la mise en place, par le CSCA, d’un «nouveau cahier des charges qui intègre les dispositions constitutionnelles et légales consacrant notamment la liberté de la communication audiovisuelle, le pluralisme des courants de pensée et d’opinion, la diversité culturelle et linguistique, le respect des droits de l’Homme, la promotion de la culture de l’égalité de genre et la protection du jeune public, y compris par l’éducation aux médias».