Sardaigne : Une Marocaine tuée, deux ressortissants marocains arrêtés

Une Marocaine est décédée, la nuit dernière en Sardaigne (Italie) des suites de ses blessures subies suite à une agression. Selon le média Corriere Della Sera qui rapporte ce mercredi l’information, la femme avait été hospitalisée dans des conditions très graves mardi à l'hôpital d'Olbia.

Zeneb B., âgée de 34ans, aurait été agressée dans la nuit du dimanche à lundi, lors d’une fête organisée dans une maison dans les collines de Baia Sardinia.

Les autorités italiennes ont alors arrêté deux compatriotes Jalal H., 40 ans, et Soufyane E., 36 ans qui seraient impliqués dans cette agression. Les deux seraient, toujours selon Corriere Della Sera et Tgcom24, d’origine marocaine.

Les deux médias italiens affirment qu’une querelle provoquée par la jalousie de l’un des deux suspects serait à l’origine de l’agression. «La femme a été frappée au visage, a reçu des coups de pied avant qu’on lui cogne la tête contre le bidet et le lavabo de la salle de bain», poursuivent les deux sources. Les deux suspects d’origine marocaine auraient ensuite amené la femme à l'hôpital et auraient prétendu que Zeneb B. a eu une chute accidentelle, avant que les médecins suspectent une agression et contactent la police.

Les deux suspects ont été transférés à la prison de Tempio Pausania et comparaîtront devant le juge dans le cadre d’une enquête préliminaire, concluent les deux médias.