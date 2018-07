Terrorisme : Deux suspects du groupuscule d’ultradroite OAS remis en liberté

L’enquête du groupuscule d’ultradroite OAS, démantelé en octobre 2017, se poursuit. Deux suspects mis en examen ont été remis en liberté, sous contrôle judiciaire, indique BFM TV ce mardi 24 juillet.

Le groupe en question prévoyait de commettre des attaques contre la communauté musulmane et des représentants politiques comme Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner. L’un des suspects, mineur à l’époque des faits, a été remis en liberté le 14 juin dernier, alors que le second a été notifié d’une assignation à résidence sous surveillance électronique le 17 juillet.

Les neuf membres de ce groupuscule ont été mis en examen dans ce dossier instruit par un juge antiterroriste. Le chef présumé, Logan Nisin avait été arrêté en juin 2017. Il avait reconnu avoir créé le groupuscule sous le nom d’OAS pour faire écho à l’organisation «responsable d’une campagne sanglante contre l’indépendance de l’Algérie dans les années 1960 au mot d’ordre : ‘‘enclencher une re-migration basée sur la terreur’’», rappelle BFM TV.