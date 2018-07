Football : Mounir El Hamdaoui rejoint un club marocain en tant que directeur technique

L’international marocain Mounir El Hamdaoui vient de mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Le Néerlandais d’origine marocaine de 34 ans vient de rejoindre, ce mardi, le club marocain Chabab Rif Al Hoceima en tant que directeur technique, indique le site néerlandais Nu Sports.

Des rumeurs entouraient le départ de Mounir El Hamdaoui vers le club d’Ittihad Tanger, mais le transfert n’a pas eu lieu. Le dernier club où il a joué est le FC Twente. Durant sa carrière, le footballeur, il a joué pour six clubs différents de l’Eredivisie (championnat de football des Pays-Bas), dont l’Ajax d’Amsterdam, Willem II et Excelsior. Il a également joué pour Malaga, Salal au Qatar et Al-Taawon en Arabie saoudite.

Mounir El Hamdaoui a fait partie des Lions de l’Atlas à partir de 2006, après avoir joué pour la sélection néerlandaise des moins de 21 ans. Il marque son premier but dans la sélection nationale marocaine en 2009 face au Gabon, lors d’un match des éliminatoires pour la Coupe du monde de 2010.