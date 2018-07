NBA Africa : Un joueur de basket marocain de 14 ans représentera le royaume au match d'exhibition

Youssef Soulaymane Qanqum, un jeune joueur de basket marocain de 14 ans, représentera le royaume au sein de l’équipe d’Afrique et du Moyen-Orient lors d’un match d’exhibition dans le cadre du “National Basketball Association Africa” (NBA Africa), prévu le 4 août à Johannesburg en Afrique du sud à 17H (heure locale).

Ce match fera suite à la 16ème édition de Basketball without Borders Africa, un programme unique en son genre qui réunit les meilleures équipes masculines et féminines âgées de 13 et 14 ans venant du monde entier. Sélectionné par la NBA en avril dernier lors de la Ligue Africaine des moins de 14 ans à Ifrane, Youssef joue depuis trois ans au sein de l’équipe de basketball de l’Association Michelifen de sa ville.

Basketball without borders (BWB), est un programme mondial pour le développement du basketball et pour la sensibilisation communautaire. Organisé chaque année depuis 2001 par la principale ligue de basket-ball au monde (NBA) et la «Fédération internationale de basketball» (FIBA).