L’ANCFCC digitalise ses services liés au cadastre et à la cartographie

L’Agence nationale de la Conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) a entamé une digitalisation de l’ensemble de ses services liés au cadastre et à la cartographie, via une plateforme intitulée «L’espace Cadastre et Cartographie», pour répondre aux besoins de ses partenaires professionnels, notamment les ingénieurs topographes, indique un communiqué de presse de l’ANCFCC.

Cette opération a pour but de raccourcir les délais de traitement, sécuriser les canaux d’échange d’informations, avoir une meilleure traçabilité et permet l’interaction en temps réel entre la plateforme et les utilisateurs. Ces derniers pourront consulter l’ensemble de leurs documents et suivre les transactions de bout en bout.

La même source précise que 1 000 dossiers cadastraux sont traités quotidiennement par voie digitale au Maroc, mais également que le rythme de production en matière d’immatriculation foncière «atteint des niveaux inégalés avec la production annuelle de 350 000 titres fonciers dès cette année 2018», peut-on lire dans le communiqué.

La prochaine étape pour l’ANCFCC est d’entamer une transformation digitale complète liée aux activités de notariat.