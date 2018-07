Espagne : Des victimes de crimes de haine réclament une loi intégrale

Des tags islamophobes et racistes sur le mur d’un local de la commune de Vitoria, dans le Pays basque espagnol. / Ph. El Mundo

Des victimes de délits de haine, dont la xénophobie, le racisme, les discriminations religieuses et l’antisémitisme, ont réclamé ce mardi, à l’occasion de la Journée européenne pour les victimes de crimes de haine, une loi intégrale pour protéger et soutenir les victimes, indique l’agence Europa Press.

La déléguée à Madrid de la Plateforme citoyenne contre l’islamophobie, Noemí Díaz, et la directrice de la Fédération des communautés juives d’Espagne, Carolina Aisen, entre autres, se sont jointes à cette demande de renforcement de l’arsenal législatif en matière de crimes de haine.

Le président du Mouvement contre l’intolérance, Esteban Ibarra, a souligné la nécessité de «combattre» trois facteurs propices à ce type de délits : «la diffusion d’un climat d’intolérance, la victimisation identitaire et la banalisation de la violence». De son côté, le président de la Communauté de Madrid, Ángel Garrido, a déclaré que la tolérance et le pluralisme sont des valeurs «nécessaires pour assurer le vivre-ensemble». Et d’ajouter :

«Le gouvernement madrilène estime qu’il est une priorité de garantir les conditions qui font de notre région une Communauté ouverte, unie et propice à l’intégration, qui offre à tous la possibilité de construire librement un projet de vie.»

Kenia Carvajal, fille de Lucrecia Pérez, assassinée à Madrid en 1992 et considérée comme la première victime reconnue de racisme et de xénophobie, a fait savoir que «les victimes ne sont pas animées par un sentiment de vengeance, mais par [une volonté de justice]». «Nous demandons aux institutions qu’elles éduquent les jeunes à la tolérance, que la société applique la règle d’or du vivre-ensemble et que les gens se comportent entre eux comme ils aimeraient que l’on se comporte avec eux», a-t-elle ajouté.