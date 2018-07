Le roi Mohammed VI se rend à Al Hoceima pour quelques jours

Le roi Mohammed VI est arrivé, lundi soir, à Al Hoceima, à bord d’un bateau en provenance de M’diq. Il s’agit de la première visite du monarque dans la ville du Rif depuis le début du mouvement de contestation Hirak du Rif en octobre 2016, rappelle Jeune Afrique.

Selon Hespress, le roi Mohammed VI va passer quelques jours de vacances vers la plage de Bouskour, «une des destinations prisées par le monarque pour y passer ses vacances en raison de ses plages de sable fin et ses eaux limpides».

De plus, la même source indique que suite à l’arrivée de Mohammed VI à Al Hoceima, Fouad Ali El Himma, conseiller du roi et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale sont arrivés à l’aéroport de la ville, berceau du mouvement de contestation Hirak.

Auparavant, Mohamed Laaraj, ministre de la Culture et de la communication et Anas Doukkali, ministre de la Santé se sont rendus dans la perle du Rif pour s’assurer de l’état d’avancement du programme de développement «Al Hoceima, Manarat Al Moutawassit».

La visite de Mohammed VI a lieu quelques semaines après les lourdes peines infligées aux militants du Hirak, dont Nasser Zefzafi, leader du mouvement qui a écopé de 20 ans de prison ferme pour «complot visant à porter atteinte à la sécurité de l’Etat».