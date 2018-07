Maroc : La plus longue éclipse lunaire du siècle sera visible à Casablanca

Le 27 juillet prochain sera marqué par un phénomène inédit, observé tous les cent ans. En effet, une éclipse lunaire totale aura lieu et devra durer 2h50, dans la soirée du vendredi. Elle se produira ainsi lorsque la Terre passera entre le Soleil et notre satellite, faisant ainsi de l’ombre à la Lune à partir de 20:45 (heure du Maroc). A Casablanca, cette éclipse pourra être visible à l’œil nu à la fin du coucher du soleil, selon la page d’un événement lancé sur Facebook à ce propos. De plus, elle coïncidera avec la période de pleine Lune et un ciel probablement dégagé, pour durer jusqu’à 23h01, avec un pic à 21h20.

Il s’agit d’une éclipse exceptionnelle et la plus longue du siècle. Celle-ci se produit uniquement lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignées ou proches de l’être. «Quand la Lune apparaîtra dans le ciel, le phénomène aura déjà commencé, donnant au satellite une teinte rousse», ajoute la même source. Cité par Franceinfo, Jean-Luc Dauvergne, chef de rubrique de Ciel & Espace à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, explique que «plus la Lune est loin de la Terre, plus l’éclipse est longue, car la distance allonge le temps qu’il faut au satellite pour franchir la zone d’ombre de la Terre».

L’autre élément qui rendra cette éclipse encore plus exceptionnelle, c’est qu’elle coïncidera «avec le rapprochement maximal de la planète Mars : la planète rouge, éblouissant rubis, brillera, bien plus lumineuse que la Lune, juste à ses côtés», indique pour sa part Science et Vie. Enfin, Franceinfo rappelle que le 31 mai 381, soit il y a plus 1 700 ans, la plus longue éclipse lunaire avait duré 1 heure 47 minutes et 14 secondes.