Campagne agricole 2017/2018 : Une récolte en hausse de 7,3% par rapport à la saison précédente

Les résultats définitifs de la campagne céréalière 2017-2018 issus de mesures des rendements par prélèvement aux champs font état d’une récolte exceptionnelle de 103 millions de quintaux, indique le ministère de l’Agriculture dans un communiqué. Cette récolte dépasse de 7,3% les performances de la campagne précédente.

Cette production a été réalisée sur une superficie emblavée en céréales principales de 4,5 millions d’hectares contre 5,4 millions d’hectares en 2016-17, soit moins de 16% par rapport à la campagne précédente. Le ministère précise que «la réduction de la superficie céréalière est due à l’arrivée très tardive des pluies d’automne ayant fortement raccourci la période des semis».

Il ajoute que «cette performance pour la récolte 2017/18 résulte d’un rendement moyen record historique de 22,9 quintaux/hectare, en augmentation de 27% par rapport à la campagne précédente et de 7% par rapport à l’année 2014-2015, ayant enregistré la production record de 115 millions de quintaux pour une superficie de 5,37 millions d’ha de céréales».

La récolte exceptionnelle réalisée s’est également faite à la faveur d’une poursuite de la campagne dans d’excellentes conditions climatiques caractérisées par l’abondance, la régularité et la bonne répartition dans l’espace et dans le temps de la pluviométrie et des températures clémentes au long de la saison culturale. En effet, la campagne agricole 2017/18 a enregistré un cumul de précipitation de 402,3 mm contre 362,6 mm pour une campagne normale, soit 11% (ou 40 mm) de plus.