Française arrêtée à Marrakech : Le verdict du tribunal est tombé

Le tribunal de première instance de Marrakech a rendu, tard ce lundi, son verdict dans le cadre de l’affaire de la Française accusée d’adultère à Marrakech.

Selon le médias local Kech 24, le tribunal a condamné la ressortissante française à trois mois de prison avec sursis et une amende de 500 dirhams tandis que le Marocain marié, arrêté également dans la matinée du 14 juillet, a été condamné à trois mois de prison ferme et une amende de 500 dirhams.

Le média local rappelle que les autorités de la ville ocre avaient arrêté les deux personnes dans «un appartement» suite à une plainte déposée par l’épouse du Marocain.

Hier, la Direction générale de la sureté nationale a démenti formellement les allégations relayées par la ressortissante française, placée en garde à vue pour son implication dans une affaire d'adultère et de complicité d'adultère. «L’intervention est survenue dans les heures légales et sur les lieux où ont été commis ces actes criminels. La représentation consulaire du pays dont la mise en cause détient la nationalité a également été avisée de cette arrestation et que cette ressortissante a été autorisée à communiquer par téléphone avec un membre de sa famille», a précisé la DGSN.

La version de la Française, âgée de 41 ans a été relayée ce weekend par le journal le Parisien, la ressortissante affirmant que ses «droits ont été bafoués» au Maroc. «J’ai été abandonnée pendant deux jours dans des conditions déplorables, dans un couloir étroit au milieu des cafards», avait-elle raconté.