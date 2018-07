Crise au sein de la RAM : 12 vols annulés ce mardi

Les usagers de Royal Air Maroc (RAM) doivent encore prendre leur mal en patience. Ce mardi, la compagnie nationale marocaine a annoncé l’annulation de 12 vols prévus aujourd’hui. «En raison de tensions sociales, les vols AT570, AT571, AT774, AT775, AT728, AT729, AT786, AT787, AT972, AT973, AT762, AT763 du 24/07 sont annulés», écrit la RAM sur son compte Twitter.

La compagnie nationale fait face, depuis la semaine dernière, à une crise sociale opposant l’Association marocaine des pilotes en ligne (AMPL) et la direction. Depuis le 20 juillet 2018, plusieurs vols ont été annulés alors que d’autres départs et arrivées ont connu des perturbations. Vendredi, l’AMPL a démenti formellement les allégations selon lesquelles ces derniers seraient en grève, critiquant la sortie médiatique du président-directeur général de la RAM et la publication, par la presse, d’une lettre adressée par la direction à l’AMPL.

Cette crise intervient en plein pic d'activités, avec notamment l’opération Marhaba 2018, qui chapeaute le retour des Marocains résidant à l’étranger au Maroc. Ce conflit entre les pilotes en ligne et la direction de la RAM risque donc d'écorner l’image de la compagnie nationale.

Celle-ci a invité, mercredi dernier, ses clients à se rendre sur son site afin de vérifier si leurs vols sont concernés par ces perturbations, et ce bien avant de se rendre à l’aéroport. La RAM offre aussi la possibilité de reporter la date du voyage avant le 15 août «sans frais supplémentaires», ou d’obtenir un remboursement du billet en cas d’annulation du voyage.