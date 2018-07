Les consommateurs marocains friands d'offres illimitées

Le principe est simple : moyennant un abonnement forfaitaire ou une souscription, l’utilisateur a accès à l’ensemble des services et produits d’un opérateur. La digitalisation de la société et la dématérialisation des supports ont contribué à la consécration de ce principe de l’illimité dans plusieurs secteurs de la vie quotidienne. La téléphonie a évidemment été à l’avant-garde de ce mouvement avec les premiers forfaits SMS, appels puis Data illimités.



Plus qu’une tendance, l’illimité devient donc un nouveau mode de consommation mondial qui répond aux besoins d’une génération de consommateurs de plus en plus connectée, adepte du Atawad (Any time, anywhere, anydevice) et qui a accès à une multitude de prestataires et donc de concurrents.

Au Maroc, le développement de l’utilisation d’Internet est spectaculaire

Selon les chiffres ANRT en 2016, le nombre d’internautes approche aujourd’hui des 20 millions. Et le développement de l’utilisation d’Internet est encore plus spectaculaire. Les chiffres du Centre monétique interbancaire (CMI) témoignent de la progression de l’utilisation des sites marchands marocains, une progression de 86,1% en nombre et de 51,4% en montant, enregistrée durant les neufs premiers mois de 2017 par rapport à la même période en 2016.

Un opérateur en a fait son cheval de bataille : inwi ! Depuis son lancement en 2010, l’entreprise semble s’être donné une mission : réconcilier les Marocains avec la technologie et les libérer des contraintes liées aux limitations forfaitaires.

Une année seulement après le lancement du premier réseau 4G national par inwi, le volume Data échangé sur le réseau inwi a presque triplé. Le nombre de clients Data a augmenté de plus de 40%. Le nombre de clients idar a plus que doublé.

Nouvelle génération d’offres illimitées



Pour accompagner ce développement naturel des usages télécoms chez les Marocains, inwi a récemment procédé à une refonte complète de ses forfaits mobiles pour plus de générosité, d’innovation et de simplicité pour tous ses clients. Mieux : inwi permet désormais à tous ses clients de bénéficier de l’expérience unique de l’illimité et de volumes de connexion très importants.



Cela peut aller des appels illimités vers les détenteurs des mêmes forfaits (pour les forfaits à partir de 49 dirhams) ou des clients inwi de manière générale (pour les forfaits de 99 dirhams et 149 dirhams) aux appels illimités vers l’ensemble des numéros nationaux (pour les forfaits à 199 dirhams) et internationaux pour les forfaits supérieurs.

Mieux encore : pour répondre à toutes les envies de ses clients, inwi leur offre des seuils de générosité internet inédits au Maroc ! Au lieu de devoir choisir entre voix et Internet, inwi offre à tous ses clients le meilleur des deux mondes. Pour n’en citer qu’un exemple, en plus d’offrir l’illimité vers tous les forfaits similaires, le forfait à 49 Dhs comporte également 5 Go d’Internet. Du jamais vu ! Le forfait à 99 Dhs est, lui, assorti de 10 Go d’Internet qui passent à 15 Go pour le forfait à 149 Dhs et à 25 Go pour le forfait à 199 Dhs, incluant l’illimité voix vers tous les numéros nationaux. La Data devient illimitée pour les détenteurs des forfaits à 499 et 649 Dhs par mois.