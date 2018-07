France : Trois interpellations dans le cadre de l’enquête du groupe d’ultra-droite «AFO»

L’enquête concernant le groupe d’ultra-droite «Action des forces opérationnelles», menaçant de s’en prendre à des musulmans, suit son cours. Selon Le Parisien, les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont procédé à l’interpellation de trois personnes, deux femmes et un homme, dans le cadre de l’enquête «AFO».

Les suspects ont été interpellés, ce lundi, dans la Creuse et les Hauts-de-Seine, plus précisément à Saint-Pardoux-Morterolles, Nanterre et Garches. Les deux femmes et l’homme sont soupçonnés de faire partie du groupe d’ultra-droite. «Les policiers les soupçonnent d’avoir voulu prendre part à un projet d’empoisonnement de nourriture halal dans des supermarchés fréquentés par des musulmans. Des perquisitions sont menées dans leurs domiciles respectifs», ajoute la même source.

Il s’agit de la seconde vague d’interpellations dans le cadre de cette enquête. La première avait eu lieu en région parisienne, en Corse et en Charente.

Dans le détail, dix personnes ont été interpellées dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 juin par les services antiterroristes. Ils sont soupçonnés d’avoir voulu attaquer des musulmans. Les personnes interpellées avaient pour cible les imams radicaux, les détenus islamistes sortant de prison et les femmes voilées, qu’ils auraient choisies au hasard dans la rue.