Accord de pêche : Le Polisario tire à boulets rouges sur la Commission européenne

Au lendemain de l’annonce conjointe du Maroc et de l’Union européenne quant au renouvellement de l’accord de pêche de façon à ce que les provinces du Sud soient explicitement incluses, le Front Polisario mobilise ses organes pour dénoncer.

Dimanche, son «ministre délégué pour l'Europe», Mohamed Sidati a affirmé dimanche que la Commission européenne «ne fait qu’encourager l’occupation marocaine du territoire sahraoui». L’occasion pour lui de soutenir que cette attitude «met en jeu la crédibilité de l'Union européenne (UE)». Dans une déclaration accordée à l’agence algérienne de presse (APS), Sidati a soutenu que «le Maroc vole les ressources du peuple sahraoui, qui vit en grande partie en exil dans la pauvreté, privé de sa terre et de sa mer [alors que] la Commission européenne se rend complice de ce vol».

Pour lui, «la Commission (…) empêche précisément que le processus porté par l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, Horst Kohler, d'aboutir» à une solution politique du différend du Sahara occidental. Le «ministre» du Front Polisario estime ensuite qu’il «faut que les Etats membres de l’Union et les députés de son Parlement le sachent, et non seulement n’entérinent pas ce projet d’accord indigne, mais appellent l’Union à discuter avec le seul représentant légitime du peuple sahraoui, le Front Polisario, pour ce qui concerne ses ressources».

Mohamed Sidati conclut en rappelant que «trois parlementaires européens avaient déjà saisi mercredi dernier (…) les plus hautes autorités de l'UE dénonçant "une grave violation de la législation de l'UE, de la jurisprudence de la CJUE et du droit public international, s'agissant du commerce de produits et biens originaires du Sahara occidental».