Premier semestre 2018 : Les activités de Maroc Telecom renouent avec la croissance

Le premier semestre de 2018 a permis à Maroc Telecom d’accélérer la croissance des parcs du groupe (près de 10%), indique ce dernier dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Celui-ci informe que le chiffre d’affaires et le résultat net part du groupe progressent respectivement de 5% et 8,6% sur les six premiers mois de l’année.

D’autre part, les activités Fixe et Mobile ont enregistré une croissance soutenue. Internet Mobile participe grandement, quant à lui, à la «poursuite de la croissance du chiffre d’affaires Mobile au Maroc», ajoute la même source. Les six premiers mois de cette année ont aussi permis le maintien d’une croissance forte des filiales subsahariennes avec une progression du chiffre d’affaires de 7,4%.

Maroc Telecom annonce l’amélioration des perspectives 2018, à périmètre et change constants avec une «croissance du chiffre d’affaires, croissance de l’EBITDA (le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ndlr), et un CAPEX de maximum 20% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences», précise le communiqué.

A cette occasion, Abdeslam Ahizoune, président du directoire déclare que «Maroc Telecom confirme le retour à la croissance de ses activités au Maroc». «Cette tendance positive est à mettre au compte de la politique d’investissement et des efforts pour se différencier par l’excellence des réseaux et des services. Associée à la croissance soutenue de ses filiales, elle donne au Groupe confiance pour l’atteinte des objectifs de l’année et lui permet de relever ses perspectives en conséquence», fait-il savoir.