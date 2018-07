Maroc : Le ministère de la Santé dénonce les agressions visant le personnel hospitalier

Le ministère de la Santé a publié un communiqué, mercredi 18 juillet, où il dénonce les agressions récurrentes dont le personnel hospitalier, administratif et technique opérant dans les établissements est victime. Il s’insurge aussi contre la destruction et les dommages occasionnés aux infrastructures et aux équipements biomédicaux, causés par ces mêmes agressions.

Qualifiant ces dernières d’«actes irresponsables», le département d’Anas Doukkali, cite dans le même communiqué trois agressions survenues cette semaine. Deux d’entre elles ont été enregistrée dimanche 15 juillet. Il s’agit de l’agression d’un médecin spécialiste en gynécologie à l’hôpital provincial Ibn Baja (Taza) et d’une médecin interne de l’hôpital régional Hassan II (Agadir). Le lendemain, une dernière a visé un infirmier aux urgences médicales à Aït Ourir (région de Marrakech-Safi).

En mars dernier, le ministère avait publié un communiqué, pour annoncer son intention de poursuivre en justice les auteurs de ces actes.