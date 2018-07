Diasporama #49 : Farid El Asri, chercheur aux multiples casquettes

Farid El Asri n’est pas revenu au Maroc ; il y est simplement venu – nuance. Une précision à laquelle tient ce chercheur de 47 ans aux multiples casquettes : docteur en anthropologie de l’université catholique de Louvain, professeur-associé à Sciences-Po Rabat, directeur et co-fondateur du European Muslim Research on Islamic Development (emridNetwork), professeur invité dans un master à Grenade, engagé dans un comité scientifique sur un master en sociologie de l’islam en Europe à l’université italienne de Padoue – pour n’en citer que quelques-uns.

Né à Bruxelles, Farid El Asri est diplômé en islamologie, judaïsant et arabisant. En 2012, un an après les printemps arabes et le Mouvement du 20-février, il vient s’installer dans le royaume, où ses parents puisent leurs racines dans la région de Chefchaouen. «Il y avait une série d’indicateurs que j’estimais être le signal d’un vrai changement au niveau social, économique, ainsi que toute une série de revendications qui commençaient à faire résonnance auprès des populations et que je trouvais très bonnes. J’ai eu l’opportunité de travailler pour un projet avec la présidence de l’université internationale de Rabat, que je trouvais audacieux, inédit et qui englobait une dimension internationale, hyperconnecté aux réalités du monde. C’était tout à fait en phase avec mon état d’esprit et avec la réalité contemporaine», raconte-t-il.

A son arrivée, Farid El Asri découvre avec enthousiasme les étudiants marocains, dont il retient deux caractéristiques : la variabilité de leurs profils et leur capacité à évoluer très vite, «notamment au niveau de la curiosité intellectuelle en général et de leur attention à tracer un parcours malgré toutes les difficultés qu’on peut rencontrer dans le cheminement d’un étudiant dans le contexte marocain».

Des souvenirs parentaux rompus à la réalité d’aujourd’hui

S’il reste principalement ancré à Rabat, l’enseignant a gardé un pied dans le milieu universitaire belge, en l’occurrence à l’université catholique de Louvain où il enseigne la didactique de la religion, et à l’université Saint-Louis où il chapeaute, avec un rabbin et un théologien chrétien, un cours intitulé «Culture, société et religion en Occident».

Outre la fraîcheur et le dynamisme des étudiants marocains, le chercheur a saisi une réalité mouvante, totalement en rupture avec la mémoire parentale. «J’ai un héritage et un conditionnement du Maroc tel que vu par mes parents pendant longtemps. Quand j’arrive, je découvre une réalité qui a énormément bougé par rapport à leurs souvenirs. C’est intéressant de voir comment la réalité des Marocains résidant à l’étranger fige un certain rapport au Maroc et la manière dont ils sont déphasés lorsqu’ils découvrent la transformation du pays aujourd’hui», observe Farid El Asri.

«Je ne divorce pas de mes appartenances multiples. Je suis autant dans mon européanité que dans ma marocanité. J’assume véritablement les deux. Je suis né dans un contexte européen donc je ne peux pas m’amputer de mes expériences passées. Evidemment, je compare avec ce que j’ai connu, vécu et rencontré. J’ai ce regard européen, occidental, mais il est vite rattrapé par l’anthropologue que je suis, qui a très vite tendance à contextualiser», ajoute-t-il.

«Lorsque la France s’enrhume, la Belgique éternue»

Dans «Islam belge au pluriel» (Presses universitaires de Louvain, 2012), co-écrit avec la sociologue belge Brigitte Maréchal, il est justement question de contextualiser l’islam tel qu’il est vécu et pratiqué en Belgique. L’anthropologue qu’il est, engagé depuis dix-sept ans dans le dialogue interreligieux, s’épanche : «Ce qui m’a intéressé, c’est la manière dont des expériences du religieux qui sont minoritaires dans un paysage d’un point de vue démographique et culturel vont s’enraciner dans le contexte européen. Puis la question est venue de savoir si d’autres expériences étaient déjà passées par là. On retrouve ainsi le judaïsme en tant qu’expérience religieuse minoritaire dans le paysage européen, qui a connu des difficultés mais aussi des succès, avec un enracinement assez notoire et un passif un peu lourd.»

Globalement, il faut bien leur reconnaître ça, aux Belges : les débats sur l’islam leur vont mieux qu’aux Français, particulièrement crispés sur les questions identitaires. «Vous savez, il y a un adage qui dit que lorsque la France s’enrhume, la Belgique éternue. On a certes tendance à importer les débats français, comme la burqa ou le burkini, mais on les traite d’une autre nature ; non pas sur le champ de la laïcité, mais sur le plan de la neutralité. La pression est différente : la France a un passif avec la réalité du monde musulman, entre autres avec la mémoire algérienne, alors que la Belgique n’a pas de passé colonial avec des pays musulmans», analyse-t-il. Farid El Asri est justement à l’image de ces débats : posé, pondéré, car il contextualise, toujours.