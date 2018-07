Si Booba met les pieds au Maroc, Maître Gims va «l'attraper et lui faire du sale»

Maître Gims et le rappeur Booba. / Photomontage

Les hostilités entre le rappeur Booba et Maître Gims sont relancées. «Le torchon brûle depuis que (Maître Gims) a sous-entendu que le (rappeur Booba) ferait partie des tricheurs qui achètent des streams pour faire gonfler les ventes», rapporte le média français Melty.

Ce vendredi, Booba publie sur son compte Instagram une vidéo où Maître Gims parle de cette affaire. «Il y a trois jours, j’ai fait une invocation (et) j’ai prié. J’ai demandé à H Magnum de prier. Ma femme aussi a prié. J’ai demandé l’anéantissement de Booba», déclare le chanteur de «Sapé comme jamais», selon l’extrait partagé par le chanteur de «Trône».

La vidéo intégrale a été publiée sur Twitter par un profil nouvellement créé, avant d'être partagée par 13or-du-hiphop. «J’ai demandé sa destruction pour le mal qu’il veut tenter de me faire (et) l’humiliation qu’il veut me faire», déclare Maître Gims. Celui-ci y estime aussi qu’il «faut arrêter Booba», avant de citer le Maroc.

«Il allait arriver au Maroc, et au Maroc c’est chez moi. Il va arriver en Côte d’Ivoire (…), c’est chez moi. Au Gabon, c’est chez moi. Je vais l’attraper, je vais lui faire du sale (…) Booba, je peux m’en occuper moi-même au Maroc.» Maître Gims

A rappeler que le rappeur, chanteur et compositeur congolais Gandhi Djuna alias Maître Gims est très connu au Maroc, du fait qu’il possède une luxueuse villa à Marrakech, qu’il a épousé une Marocaine et qu’il a déjà posé avec le roi Mohammed VI en photo.