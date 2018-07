Belgique : Présence indésirable des migrants dans un parc bruxellois

Les migrants ne sont pas les bienvenus au Parc Maximilien de Bruxelles. La municipalité estime en effet que la présence de migrants non-demandeurs d’asile dans cet espace vert n’est plus justifiée, indique Le Soir, citant le quotidien belge L’Echo.

D’après le premier échevin Alain Courtois, ces migrants sont attirés dans ce parc proche de la gare du Nord par des applications mobiles, la présence de passeurs dans le quartier ou la promesse d’y recevoir à manger.

«Les riverains doivent se réapproprier le Parc Maximilien. Il y a une unanimité (au collège communal PS-MR, ndlr) pour dire que si on ne fait rien, ce sera encore la même chose dans cinq ans à cet endroit», indique l’échevin, qui a évoqué le sujet avec le secrétaire d’État à l’Asile et la migration Theo Francken (N-VA) et le cabinet du ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA).

Alain Courtois réclame ainsi un plan en trois axes : la mise en place de mesures anti-passeurs par la police fédérale, le déplacement des migrants en situation illégale dans un autre lieu et des contrôles renforcés de la police locale.