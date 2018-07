Casablanca : Le pont à haubans de Sidi Maarouf livré fin 2018

Le pont à haubans de Sidi Maarouf sera mis en service fin 2018, a annoncé, mercredi à Casablanca, le ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara.

L'état d’avancement global des travaux de ce pont est de 79% et sa mise en service est prévue fin 2018, a-t-il déclaré à la MAP à l'issue d’une visite à ce grand chantier.

Le ministre a notamment rappelé que ce projet, financé par son département, la commune urbaine de Casablanca et la direction générale des collectivités locales, s’inscrit dans le cadre du plan de développement de Casablanca.

La conception globale de cet aménagement a pour finalité de résorber le niveau de congestion de la circulation induite par un trafic exceptionnel de 17 000 véhicules par heure, en heures de pointe et de garantir le bon fonctionnement du carrefour avec le passage du tramway, a-t-il ajouté.

Selon le ministère, la première phase de ce grand projet concerne le niveau +1 qui est distingué par le pont à haubans et ses accès en terre armée Nord et Sud, le niveau 0 défini par les deux giratoires Nord et Sud, les bretelles longeant la RN11 et enfin les branches aménagées des Boulevards de Fès, d’Abou Bakr El Kadiri, de Panoramique et des Préfectures.