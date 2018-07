Maroc : En cette saison estivale, les détritus jonchent les plages

La saleté des plages marocaines, un fléau estival ? A Rabat, sur la petite plage des Oudayas, les détritus jonchent le sol, où les poubelles semblent délaissées par les baigneurs, d’après un reportage de l’agence France-Presse.

Cette saleté, dont se plaignent régulièrement les internautes marocains, notamment sur la page Facebook du collectif «Save Casablanca» («Sauver Casablanca»), n’a pas non plus échappé à l’ambassadeur britannique au Maroc. «L’endroit a été ruiné par les déchets en plastique, les restes de sandwichs, les bouteilles et des ordures (....). C’était franchement dégoûtant. Le Maroc mérite mieux que ça !», a dit Thomas Reilly sur son compte Twitter après une promenade sur les bords d’un lac de barrage proche de Rabat.

Aux Oudayas, «les agents de collectes nettoient la plage de fond en comble dès le matin, mais le soir, les baigneurs la laissent encore plus sale», assure un responsable municipal. «Il faudrait peut-être utiliser des mégaphones pour sensibiliser les gens et embarrasser les pollueurs», suggère-t-il.

Depuis 2001, les autorités marocaines ont pourtant lancé de nombreuses initiatives pour assurer la propreté des plages dans un pays où les revenus du tourisme estival sont particulièrement importants. De plus, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement organise chaque année une opération «Plages propres». Des spots de sensibilisation sont ainsi diffusés à la télévision et les contrôles de qualité de l’eau ont été développés.

Sous l’eau, la propreté n’est pas non plus de rigueur. «On assiste ces dernières années à une hausse de la pollution des eaux en raison d’un manque de sensibilisation», fait remarquer Mohamed el Machkour dit «Hamouda», 45 ans, président de l’association sportive Al Marjane. La preuve : après deux heures sous l’eau, les plongeurs remontent en brandissant des détritus en tout genre, barres de fer, bouteilles en plastique, déchets domestiques...