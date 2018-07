El Jadida : Un séminaire consacré à l’investissement des Marocains du monde

«Comment réussir son investissement au Maroc ?» Telle était la thématique de la quatrième édition des séminaires régionaux de l’investissement en faveur des Marocains résidant à l’étranger, organisée mercredi 18 juillet à El Jadida par la BMCE Bank.

L’objectif de ces séminaires est d’accompagner les investisseurs dans la concrétisation de leurs projets au Maroc et par la mise en avant d’une offre dédiée à cette cible. Tous sont diffusés en direct sur les ondes de MFM, dans le cadre de l’émission radio interactive «Al Moukawil».

«Il s’agit d’expliquer aux Marocains résidant à l’étranger les opportunités d’investissement au Maroc et ce qu’ils peuvent réaliser ici (…) Le Maroc représente un chantier énorme. Il y a un potentiel dans tous les secteurs d’activité avec des avantages fiscaux pour encourager ces investisseurs à laisser une traçabilité ici», explique Driss El Allaoui, directeur général d’un cabinet d’ingénierie financière et d’accompagnement des entreprises.

Des intervenants d’organismes publics et privés et des spécialistes en création d’entreprises et fiscalité ont pris part à ces débats et ont apporté des éclaircissements aux questionnements des MRE investisseurs, notamment en matière de montage de dossiers financiers et de solutions de transfert d’argent pour le développement des opportunités d’affaires et de partenariats win-win, indique l’agence MAP.

Dans un témoignage, Fatim Ezzahra Lamnouni, entrepreneure, s’est félicitée de ce genre d’initiatives en faveur des jeunes entrepreneurs MRE, qui ont besoin de l’accompagnement des professionnels. «Je suis rentrée au Maroc très jeune et grâce à un bon coaching et des études en continu sur les réels besoins du marché, j’ai réussi à créer une entreprise et je veux aller encore plus loin dans mon rêve et mes ambitions», a-t-elle dit.