Maroc : La réhabilitation de la mémoire d’Odette du Puigaudeau fait son chemin

Une des coiffures de femmes nomades illustrant le livre «Art et coutumes des Maures» d’Odette du Puigaudeau.

Aujourd’hui, Odette du Puigaudeau (1894 – 1991) aurait été centenaire. C’est ainsi qu’un hommage posthume lui a été rendu, jeudi à Rabat, par le Centre des études sahariennes (CES) et le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). L’idée est de réhabiliter sa mémoire et de mettre en lumière le travail de cette ethnologue, chercheuse et journaliste française, qui a sorti la culture nomade de l’oubli.

Née le 20 juillet 1894, Odette du Puigaudeau est décédée le 19 juillet 1991 à Rabat, dans un pays qui a fini par devenir sa nouvelle maison. L’ethnologue bretonne a légué aux historiens et aux scientifiques des publications et des ouvrages inédits, puisqu’elle a suivi l’évolution des sociétés nomades au Maroc depuis la première moitié du XXe siècle.

Encore peu exploités par le large public, ce sont ces travaux-là que le CES et le CNDH veulent revaloriser. Ce processus se fait notamment à travers la traduction d’ouvrages de l’ethnologue, du français vers l’arabe, mais aussi un travail sur les manuscrits et les supports non publiés à ce jour.

Une des rares témoins de la civilisation saharienne

La rencontre tenue jeudi à la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc (BNRM) a été marquée par la présentation de la première édition arabophone du livre référence «Arts et coutumes des Maures». Rahal Boubrik, conseiller du président du CNDH, explique à Yabiladi que cet ouvrage est «le seul témoin que nous avons par rapport à cette époque, retraçant le patrimoine matériel, les traditions et les coutumes de ces populations» nomades.

La traduction arabe du livre «Art et coutumes des Maures» est publié par le CES

En effet, cet ouvrage richement illustré d’Odette du Puigaudeau offre des éléments exhaustifs pour comprendre les cultures et les sociétés sahariennes. L’ethnologue y pose les jalons d’un travail qui «fait encore si scandaleusement défaut à la littérature saharienne sur la vie matérielle des Maures», souligne le biologiste Théodore Monod (1902 — 2002) qui a préfacé le livre aux éditions Ibis Press.

«Bien que le titre puisse peut-être laisser croire qu’il s’agit, d’abord, des aspects ‘artistiques’ de l’ethnographie maure, on découvrira sans peine qu’en fait c’est la première technologie — artistique ou non — du monde arabo-occidental qui nous est enfin donnée», a-t-il expliqué en 1967. Ainsi, la préface du livre note à quel point celui-ci répond à l’ambition que son auteure s’est fixée :

«Il est nécessaire de sauver de l’oubli tout ce qui peut encore l’être. Les détails de techniques, qui aujourd’hui paraissent négligeables, seront peut-être importants, demain.»

Une approche scientifique mettant l’humain au centre

Une des illustrations du livre «Art et coutumes du maure», où Odette du Puigaudeau a notamment dessiné des objets, outils et accessoires utilisés par les nomades

Rappelant le rôle central des travaux de l’ethnologue dans la reconstitution de l’histoire saharienne au Maroc, Rahal Boubrik, également anthropologue et enseignant-chercheur, souligne qu’Odette du Puigaudeau «était témoin de cette civilisation du désert avant son déclin et elle a dédié plusieurs livres à cette culture et à cet espace saharien».

C’est dire à quel point l’ethnologue «a consacré sa vie à la recherche, à la documentation et à la défense de la culture nomade, qui s’étend du Maroc pré-saharien (Tata-Akka) jusqu’au fleuve du Sénégal et de l’Atlantique jusqu’à la région de l’Azawad». Cette aventurière humaniste «a sillonné également Tombouctou, Chenguiti et Oualata», entre autres régions où cette civilisation a évolué, rappelle encore Rahal Boubrik.

«Nous lui rendons hommage pour commémorer la mémoire de cette grande dame, qui était une grande amoureuse du Maroc et des cultures nomades de manière générale», insiste notre interlocuteur. D’ailleurs, celui-ci met en avant l’importance de la «dimension humaine» que revêt «la reconnaissance du Maroc vis-à-vis de cette dame».

C’est pour cette raison que l’hommage à Odette du Puigaudeau a été également marqué par des témoignages de personnes ayant connu directement ou indirectement cette chercheuse marocaine de cœur.

Des témoignages vivants

Aujourd’hui enseignant de socio-anthropologie à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, Hassan Kamil fait partie des personnes ayant côtoyé Odette de Puigaudeau au quotidien, depuis qu’elle s’est installée à Rabat en 1961. Il confie à Yabiladi à quel point la personnalité et le travail de l’ethnologue l’a marqué dès son jeune âge.

Rencontre en hommage à Odette du Puigaudeau et à son travail ethnologique à la BNRM, 19 juillet 2018 / Ph. CNDH

«Cela s’est fait à travers les discussions avec Odette du Puigaudeau, qui avait connu ma grand-mère, issue de Tijigja dans le désert mauritanien, et où Odette avait également vécu», se rappelle-t-il.

Hassan Kamil évoque également ses souvenirs des deux femmes qui «échangeaient toujours sur les bancs de la Place Sefrou au quartier Hassan de Rabat, en sortant des photos de l’époque, des portraits pris dans le désert, des photos de familles nomades rencontrées là-bas…». Autant de faits qui ont imprégné l’imaginaire du chercheur «de ces parures, de ces tentes qu’elle avait photographiées, dessinées et décrites de manière très fine».

Ce vécu a accompagné Hassan Kamil pour le restant de sa vie. D’ailleurs, il nous explique comment le passé de son voisinage avec Odette du Puigaudeau l’a rattrapé plus tard :

«Cette fascination qu’elle avait pour tous ses voyages, entrepris aussi bien en Mauritanie qu’au Mali et au Maroc, m’est toujours restée en souvenir. C’est remonté en surface bien des années après, quand je suis parti dans ces zones-là et surtout dans le Sahel, en tant que volontaire pour des ONG internationales, en l’occurrence Vétérinaires sans frontières. J’ai également travaillé sur des projets de développement où j’ai été amené à rencontrer ces populations-là. En revenant donc à ses ouvrages pour me documenter, j’ai retrouvé dans la vie tout ce qu’elle décrivait et tous les échanges qu’elle avait avec ma grand-mère.»

Recoller des fragments de vie

Réhabiliter la mémoire d’Odette du Puigaudeau s’avère un grand chantier sur tous les plans. Plus de 1 000 documents à la Bibliothèque nationale de France (BNF) méritent d’être examinés pour retrouver tous les éléments de son œuvre.

Par ailleurs et en dehors des écrits, peu de traces restent de celle qui «a toujours été proche des enfants» durant ses voyages dans le désert comme en s’installant à Rabat. En effet, la villa où elle a vécu n’existe plus.

Aujourd’hui, un grand immeuble remplace cette demeure. Même le lieu de la sépulture de l’anthropologue reste inconnu. Brahim Boutaleb, historien et professeur émérite à l’Université Mohammed V de Rabat, soulève justement cette question :