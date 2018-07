Maroc : Après son bannissement de Twitter, Le Desk veut recourir à la justice

Depuis samedi, le profil officiel du site d’information Le Desk a été gelé. Le photographe marocain Achraf Baznani l’a signalé en masse pour violation de droits d’auteur. En cause, un article du Desk qui remonte à 2016 et qui révèle la ressemblance frappante des clichés du photographe marocain avec ceux du Canadien Joel Robison.

Dans de précédentes déclarations à Yabiladi, le directeur de publication du site Le Desk, Ali Amar, nous a expliqué qu’Achraf Baznani avait «menti à Twitter en développant un argument fallacieux, selon lequel Le Desk aurait violé les droits d’auteur de ses photos, mais c’est uniquement dans le but d’effacer le papier qui a révélé son plagiat».

Un «dangereux précédent» de la part de Twitter

Samedi, Ali Amar nous a fait part de son intention d’ester en justice, ce qui se précise ce mercredi sur son site.

Pour le directeur de publication du Desk, «cette affaire, symptomatique de la relation asymétrique entre médias et réseaux sociaux, est suffisamment significative pour qu’elle soit considérée comme un dangereux précédent».

De son côté, le photographe canadien plagié a réagi sur le réseau social ce mardi, en exprimant sa déception de voir l’affaire prendre une telle ampleur.

Joel Robinson harcelé par Achraf Baznani

Mardi, le photographe canadien Joel Robison s’est adressé à Achraf Baznani sans le nommer, soulignant qu’il a lui-même été accusé par le Marocain de plagier son travail. «Je ne peux pas dépenser mon énergie à argumenter face à quelqu’un convaincu de ne pas avoir tort», écrit-il sur Twitter. Il explique comment cette succession de faits a impacté son quotidien :

Le photographe canadien raconte avoir été suivi par son homologue marocain sur tous les réseaux sociaux où il est actif. Plus que cela, le compte apparenté à Achraf Baznani a commencé à suivre ceux des membres de la famille de Joel Robinson, ainsi que de ses amis.

He has continued to try to accuse me of being a plagiarist myself, creating fake websites leading to side by side photos of mine with others that were created after my own. He has targeted people who have spoken about this isssue and I don't believe it will end. /3