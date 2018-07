Casablanca : La destruction des habitations insalubres de Sidi Moumen continue

Dans la matinée de ce mercredi, plus de 200 maisons considérées comme habitations insalubres ont été détruites en présence des autorités locales à Douar El Ghalia, dans le quartier casablancais de Sidi Moumen.

En effet, les familles ont été délogées de force du bidonville, après s’être abstenues de vider leurs habitations en exigeant de recevoir une autre compensation à part celle qu’ils avaient déjà reçue.

Les habitants du bidonville ont été informés de la destruction il y a dix jours, sauf que les familles ont refusé et demandent à recevoir plus d’un appartement, sous prétexte que les maisons où ils habitaient abritaient plus d’une famille.