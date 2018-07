Comic books : Marita Group annonce le lancement d’un Marvel marocain

Le holding marocain Marita Group a annoncé, mardi 17 juillet, le lancement d’un projet de «Marvel Comics» au Maroc, avec une identité locale, en partenariat avec Marvel, ainsi que Stan Lee, éditeur des films Avengers. Marvel est l’une des principales maisons d’édition américaines de comic books. Elle a donné naissance aux célèbres super-héros Spider-Man, X-Men et Iron Man, entre autres.

Le président exécutif de Marita Group, Nasser Sayed, annonce ainsi la mise en place d’une société aux Etats-Unis pour le développement du Marvel marocain et qui sera rattachée au holding. Dans ce sens, il ajoute que Stan Lee se rendra le 21 août prochain au royaume pour «développer ce nouveau rêve, celui de trouver une identité marocaine à Walt Disney».

Le Groupe Marita est un holding marocain actif dans les domaines de l’industrie et des services, dans les secteurs liés à l’énergie renouvelable, l’environnement et l’immobilier. Il est aussi spécialisé dans la fabrication de bus, de voitures et de vélos électriques, ainsi que de bâtiments dits «intelligents».