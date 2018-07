L'ancien gardien de but du Wydad de Casablanca Ahmed El Khalidy n'est plus

Ahmed El Khalidy, l'ancien gardien de but du Wydad est décédé, ce mercredi après-midi, à Casablanca. / Ph. DR

L’ancien gardien de but du Wydad de Casablanca Ahmed El Khalidy, alias «Yachine», est décédé, mercredi après-midi, dans la métropole, à l’âge de 70 ans, apprend la MAP auprès de sa famille.

Le défunt était devenu célèbre, dans les années 1960, par son agilité et ses parades spectaculaires dans la cage du prestigieux club casablancais, d’où son surnom qui faisait référence au keeper légendaire de l’Union soviétique Lev Yachine.

Ahmed El Khalidy, qui a aussi défendu les couleurs de l'équipe nationale, a remporté deux titres de champion national et une Coupe du Trône, dans l'une des périodes les plus fastes de l'histoire des Rouge et Blanc. Après une brillante carrière sportive, il va signer un exploit inédit dans le domaine de l'encadrement. En 2006, il va prendre la direction de l’école de formation des gardiens du WAC, dont la création fut une première au Maroc.