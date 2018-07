Le ministère du Tourisme veut renforcer les liaisons aériennes entre Fès et Dakar

Des négociations sont en cours entre le ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale et les autorités sénégalaises pour obtenir une nouvelle licence afin de renforcer les liaisons aériennes directes entre l’aéroport de Fès et Dakar, indique Hespress.

La secrétaire d’Etat au tourisme Lamia Boutaleb, a indiqué aujourd’hui, au Parlement, que le département du Tourisme est en pleines négociations avec les autorités sénégalaises sur cette question.

Lors de la session des questions orales de la Chambre des conseillers, la secrétaire d’Etat a ajouté que la politique adoptée dans le secteur aérien a permis d’augmenter les touristes qui se rendent au Maroc par avion. Par ailleurs, la ville de Fès a connu une augmentation de 50% des arrivées durant les cinq premiers mois de l’année en cours.

Lamia Boutaleb a précisé que l’ouverture de liaisons directes entre l’aéroport Fès-Saïss et les capitales africaines sera très importante pour le tourisme et surtout pour les adeptes de la zaouia Tidjania dans ces pays.