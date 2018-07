Laâyoune abritera la 4e édition du Grand prix international Mohammed VI de kick-boxing

La Fédération royale marocaine de kick boxing muay-thai savate et sports assimilés (FRMKMSSA) organise, le 4 août prochain à Laâyoune, la 4e édition du Grand prix international Mohammed VI de kick-boxing, à l’occasion de la fête du Trône.

Organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, cette manifestation devra attirer l'attention des amateurs de kickboxing du monde entier, d'autant plus qu'elle verra la participation de nombreux grands athlètes de cette discipline venus d'Italie, de France, de Finlande, des Pays-Bas, de la Turquie, du Koweït et de l'Allemagne, ainsi que des champions marocains résidant aux Pays-Bas et de la sélection nationale marocaine, indique la Fédération dans un communiqué.

Les éditions précédentes, qui se sont déroulées à Tanger, ont été couronnées de succès et marquées par la participation d’athlètes de kick boxing et muay-thai de renommée mondiale, souligne la même source.

Les deux premières éditions ont été remportées respectivement par le champion thaïlandais Sittichai et le Marocain Aziz Hlali, tandis que la troisième est revenue au Marocain Mohamed Mezouari (76 kg) qui s'était adjugé le titre après sa victoire par KO face au Thaïlandais Thongchai Sitsongpeenong, leader du circuit mondial «Glory» (135 victoires).