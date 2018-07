Suisse : Les musulmans remontés contre une étude sur la violence au sein des jeunes couples

Une étude de l’Université de Zurich relayée par le site d’information suisse Neue Zürcher Zeitung met en lumière les violences au sein des jeunes couples en Suisse. Ils sont 1 675 jeunes de 17 à 18 ans à avoir été interrogés par les chercheurs de l'université suisse, dont la moitié seraient nés à l’étranger.

D’après les résultats, «les jeunes issus d’une immigration non-occidentale, en particulier les garçons de confession musulmane, présenteraient un risque plus élevé à la violence», rapporte le site d’information Le Nouvelliste.

De plus, les auteurs de l’étude ajoutent que «les différences entre les adolescents de confession musulmane et les autres sont particulièrement marquées, lorsqu’il s’agit de surveiller et d’espionner sa partenaire», précise la même source.

Pour expliquer ces violences, Denis Ribeaud, directeur du groupe de recherche, indique que les modèles d’éducation traditionnaliste véhiculent une certaine forme de machisme. La consommation de matériel pornographique chez les garçons et de drogues chez les filles sont également des causes de ces violences.

L’enquête révèle également que la violence physique provient plus des filles. «Une fille sur cinq affirme avoir déjà giflé, poussé ou battu son partenaire, alors que la proportion est de 1 sur 8 chez les jeunes hommes», poursuit Le Nouvelliste.

Toutefois, la Fédération d’organisations islamiques de Suisse (FOIS) n’a pas tardé à réagir. Ce mardi, l’association a mis en garde sur le lien fait entre criminalité et religion.

Pascal Gemperli, porte-parole de la Fédération et secrétaire général de l’Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM) a d’ailleurs déclaré, dans un entretien avec la NZZ relayé par le site d’information suisse La Côte, que «l’appartenance religieuse n’est pas un facteur déterminant de criminalisation».