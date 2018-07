Rabat : Un policier se suicide à l’aide de son arme de service

Un fonctionnaire de police, de grade gardien de la paix, exerçant au commissariat de police de l’aéroport de Rabat-Salé, a mis fin à ses jours en faisant usage de son arme de service, mardi matin à son domicile au quartier El Menzeh, à Rabat, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le service préfectoral de la police judiciaire a entamé les procédures nécessaires de constat et procédé aux prélèvements des indices matériels et preuves tangibles sur les lieux de l’incident dans l'attente du parachèvement de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d'élucider les tenants et aboutissants de cet incident.

Parallèlement, le corps de la victime a été déposé à la morgue pour les besoins d'autopsie, a ajouté la même source.