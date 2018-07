Propos de Hamidine sur la monarchie : El Othmani tente de rectifier le tir

Près d’une semaine après la polémique lancée suite à la publication, par le site du PJD, d’une vidéo d’Abdelali Hamidine qui s’exprimait sur la monarchie, le secrétariat général de la Lampe s’est réunie lundi à Rabat. L’occasion de rectifier le tir s’agissant de l’impact qu’ont eu les propos tenus du membre de la Chambre des conseillers et président du Forum de la dignité (Mountada Al Karama).

A l’issue de la rencontre du lundi, le secrétariat général affirme «réitérer les propos du secrétaire général du PJD suite à la tenue du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra samedi 14 juillet», lit-on dans le communiqué. Des propos où Saâdeddine El Othmani «a rappelé les positions historiques du parti concernant les constantes nationales». Le parti de la Lampe cite notamment le «référentiel islamique», «l’intégrité nationale» et «territoriale» avant d’évoquer «la monarchie constitutionnelle» et le «choix démocratique».

Rectifier le tir tout en répondant aux détracteurs de la Lampe

Sur ce point, le communiqué insiste sur le rappel fait par le secrétaire général du PJD quant à sa «fierté continue par rapport aux rôles suprême de la monarchie en tant que symbole de l'unité de la patrie, garant de sa stabilité, rempart pour notre pays face à tous les défis et locomotive pour le développement et la consolidation de la démocratie».

Tout en réaffirmant «l’importance du dialogue interne, encadré par les constantes nationales pour soutenir et consolider le processus de réforme dans notre pays», l’instance décisionnelle du PJD exprime son rejet de tout mouvement d'exclusion, de désinformation et de remise en question menée contre le parti quant à ses positions et sa loyauté envers les institutions de l’Etat.

Par ce communiqué, Saâdeddine El Othmani aura fait d’une pierre plusieurs coups. Il recadre directement Abdelali Hamidine en affirmant que les propos tenus ont été suivis par une autre mise au point rappelant la position du PJD quant à la monarchie. L’occasion aussi de se désengager encore plus de la fameuse vidéo ayant été publiée d’abord sur le site officiel du parti avant d’être supprimée. La Lampe répond aussi à ses détracteurs, à l’instar de Mohamed Cheikh Biadillah qui avait, dans une tribune, critiqué dimanche les propos de Hamidine tout comme «l’agenda caché» du parti qui dirige l’actuelle coalition gouvernementale.

Pour rappel, Abdelali Hamidine, présent lors de la rencontre du week-end du 7 au 8 juillet à Khémisset, avait fait une présentation sur «la monarchie et le développement», dans laquelle il avait estimé que «la monarchie, dans sa forme actuelle, entrave le développement».