Insolite : La passagère d’un vol Casablanca-Montréal accouche avant l’atterrissage

La passagère d’un vol Royal Air Maroc reliant Casablanca à Montréal le 15 juillet à 00h25 (heure marocaine) a accouché d’une petite fille en plein vol, quelques minutes avant l’atterrissage, indique la compagnie aérienne dans un communiqué.

Canadienne d’origine marocaine et enceinte de sept mois, la passagère avait ressenti les premières contractions quelques heures après le décollage. Le personnel navigant commercial et une passagère, médecin interne, sont intervenus pour réaliser l’opération d’accouchement «avec succès».

Le nourrisson et la maman, «en parfait état de santé», ont été rapidement transférés à l’hôpital Saint-Justine. «C’est grâce à l’intervention efficace des services locaux de Royal Air Maroc à Montréal et des services aéroportuaires et de santé de la ville canadienne que le transport s’est parfaitement déroulé», précise la RAM, qui «félicite la courageuse maman».

Le groupe rappelle que pour les cas d’urgence, les hôtesses et stewards de la compagnie nationale sont tous formés aux différentes techniques d’intervention médicale, y compris les opérations d’accouchement.