PAM : Un nouveau bureau politique sans les partisans d'El Omari

Hakim Benchamach et Ilyas El Omari, respectivement actuel et ancien secrétaire général du PAM. / Ph. DR

Le nouveau secrétaire général du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM) ne ménage aucun effort pour évincer les partisans d’Ilyas El Omari, secrétaire général sortant, de la composition du nouveau bureau politique.

Samedi, le parti du Tracteur a même adopté une nouvelle stratégie permettant d’élire des membres de son instance décisionnelle. Une configuration qui a permis aux régions de choisir leurs représentants. Trois quarts du ce nouveau bureau politiques ont été élus par un corps électoral de 1 000 membres lors d’une session extraordinaire du Conseil national du PAM à Salé.

En plus donc des 12 membres représentants les régions, élus au suffrage direct, le nouveau bureau politique du parti est désormais composé, en plus du secrétaire général élu le 27 mai dernier, Hakim Benchamach, de cinq représentants des jeunes et six membres représentants les femmes.

Plusieurs ténors perdent leurs sièges au bureau politique

Pour boucler la composition de la nouvelle instance décisionnelle, trois membres cooptés, à savoir la présidente du Conseil national, Fatima-Zahra Mansouri, et les présidents des groupes parlementaires du Tracteur, à savoir Mohamed Chororo et Aziz Benazzouz, siègeront au sein du bureau politique. Il ne restera plus que les 7 membres qui seront choisis directement par le nouveau parton du PAM, également président de la Chambre des conseillers.

En optant pour cette nouvelle composition, Hakim Benchamach a ainsi mis fin à la présence de plusieurs partisans d’Ilyas El Omari au sein du bureau politique du PAM.

Plusieurs ténors du Tracteur, que certains qualifient de partisans d’El Omari, à l’instar de Habib Belkouch, Souhaila Riki, M’hamed Louqmani, Mohamed Benazouz ou encore Ali Belhaj n’ont pas pu réserver de place dans le nouveau tour de table du bureau politique. Seuls cinq membres ont également pu conserver leurs sièges, comme Abdellatif Ouahbi et Samir Belfekih, élus pour représenter leurs régions, ou encore Milouda Hazib, Ibtissam Azzouzzi et Khadija El Gour, qui reviennent au bureau politique dans le cadre de la liste réservée aux femmes PAMistes.

La session extraordinaire du Conseil national du PAM a été surtout marquée par l’absence de l’ancien secrétaire général Ilyas El Omari. Une manière d’affirmer avoir finalement maintenu sa décision de quitter la direction du parti ou plutôt une objection quant à la nouvelle méthode de Benchamach ? Seule la capacité du Tracteur, en panne depuis l’annonce de la démission d’El Omari l’été dernier, de «redémarrer» semble inquiéter les observateurs...