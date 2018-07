Maroc : La voie alternative choisie par les migrants pour atteindre l'eldorado espagnol

Les migrants qui choisissent de transiter par le Maroc pour atteindre les côtes espagnoles ont trouvé une alternative pour éviter «l’enfer de la traversée du Sahara», afin de se rendre ensuite vers le Nord du royaume et tenter d’embarquer vers l’Espagne.

Selon le site d’information El Español, sept à huit migrants sur dix qui atteignent les côtes de Cadix prennent l’avion jusqu’à Casablanca et poursuivent leur périple par d’autres moyens de transport. Ils viennent du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Conakry, de Sierra Leone, de la Gambie et dans la majorité des cas atterrissent via des vols de la Royal Air Maroc (RAM).

D’après la même source, les forces de l’ordre espagnoles ont remarqué, au cours des deux dernières années, un changement dans la route empruntée par les migrants qui arrivent à Cadix (sud de l’Espagne). Lors des interviews qu’ils mènent avec les nouveaux arrivants, des centaines de Subsahariens leur affirment qu’ils ont pris un vol jusqu’à Casablanca pour ensuite faire le voyage par la route vers Tanger et monter sur une embarcation pour arriver en Espagne.

«Pendant des années, des personnes voyageaient en avion. Il est possible que cela ait augmenté ces derniers temps», indique Helena Maleno, militante espagnole pour les droits des migrants.

Casablanca est la seule grande ville marocaine qui est reliée par des vols quotidiens vers les capitales des pays d’où proviennent les migrants à la recherche de l’eldorado espagnol. «Le Maroc s’ouvre à l’Afrique subsaharienne», affirme l’activiste espagnole.