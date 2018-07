Concours international d’endurance d’Argentan : Said Jeddari remporte la première épreuve

Le cavalier marocain Said Jeddari/ Ph.DR.

Chevauchant Urene Nina, une pure sang arabe, le cavalier marocain Said Jeddari, a remporté, samedi 14 juillet, l’épreuve CEI 1* du Concours international d’endurance d’Argentan. Le cavalier professionnel s’est imposé dès les premières minutes, devançant la Française Aurélie Gadoulet et l’Anglais Alexandre Tesniere, ainsi que les 80 autres participants, pour finalement être en tête de la course de 80 KM.

Evoluant dans la région Hauts-de-France (Lille), Jeddari a plus de vingt ans d’éxperience dans l’entrainement d’équitation d’endurance. Il a aussi participé à de nombreuses compétitions internationales. «Je suis très fier de hisser haut une nouvelle fois les couleurs de mon pays, le Maroc, dans cette course internationale qui n’était pas facile au vu des conditions climatiques défavorables», a t-il affirmé dans une déclaration à la MAP.

Le concours d’endurance consiste à effectuer des parcours le plus rapidement possible, tout en respectant le bon état physique de son cheval. Il se déroule en trois épreuves : une CEI* de 80 km, une CEI** de 130 km et une CEI*** de 160 km.