Maroc : Un match de gala réunira la sélection nationale de la CAN 2004

Parmi les anciens Lions de l’Atlas sélectionnés pour la CAN 2004, quelques uns sont désormais entraîneurs, à l’exemple de Walid Regragui ou encore Talal El Karkouri / Ph. lematin.ma

Le 27 juillet prochain à 17h, le stade municipal de Larache vibrera aux rythmes d’un match de gala. Celui-ci réunira la sélection nationale finaliste de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2004 et son homologue brésilienne. Annoncée par Walid Regragui, ancien Lion de l’Atlas, la rencontre est organisée par l’Association Wifaq des enfants en situation de handicap, conjointement avec l’association Amruk des Marocains résidant au Royaume-Uni.

Retrouvailles avec mes anciens camarades de l'épopée de la CAN 2004, le 27 juillet prochain à Larache pour un match de Gala face aux stars du Brésil! ? #MAROC #CAN2004 #BRESIL pic.twitter.com/xNqZUzLpTA — Walid Regragui (@WalidRegraguiof) July 9, 2018

Selon Le Matin, les retombées de ce match profiteront aux enfants du Centre Wifaq pour les personnes à besoins spécifiques à Larache. Une occasion pour revoir sur le terrain les joueurs Abdeslam Ouaddou, Jaouad Zaïri, Youssef Hadji, Youssef Mokhtari et Walid Regragui, entre autres. L’équipe sera coachée par son entraîneur de l’époque, Badou Zaki, qui avait amené la sélection nationale jusqu’en finale de la Coupe d’Afrique des nations en 2004, où le Maroc a été battu par la Tunisie (2-1).

Il s’agit aussi et surtout d’une occasion pour encourager une association active dans le domaine de l’accompagnement des enfants à déficience motrice, tout en rendant hommage à plusieurs personnalités sportives et associatives de Larache. «La vente des billets pour ce match s’effectue respectivement au restaurant Khay Ahmed, pharmacie Ibn Khaldoun, Makram Mobil, Café Paloma et Librairie Ahram», conclut la même source.