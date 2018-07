Energie : Le Maroc et l’Algérie prêtent main forte à la Tunisie

Afin d’approvisionner la Tunisie en électricité, un accord a récemment été signé entre l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), le distributeur algérien de gaz et d’électricité, Sonelgaz, ainsi que la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG). Rapportée par l’agence de presse algérienne APS, cette annonce a été faite dimanche par Mohamed Akrab, PDG de Sonelgaz.

Selon la même source, l’accord a été conclu vendredi, prévoyant ainsi de fournir à la Tunisie entre 200 et 300 MW pour l’aider à répondre à sa demande en électricité. Citant le PDG de la STEG, le site Webdo souligne que le système électrique maghrébin est «interconnecté pour renforcer davantage les domaines de la coopération tripartite». Ainsi, l’échange de cette énergie entre les trois pays «peut aller jusqu’à 200%».

La même source rappelle que l’Algérie prévoit «d’exporter son surplus d’électricité vers la Tunisie, mais c’est au tour du Maroc d’appuyer la Tunisie, pendant cette saison estivale» où le pays connaîtrait une consommation record.