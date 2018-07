Hirak : Les autorités refusent aux familles des détenus la constitution d’une association

Dans un communiqué daté du 13 juillet, l’Association Thafra pour la loyauté et la solidarité, qui regroupe les familles des détenus du Hirak du Rif, rapporte s’être vue refuser le dépôt de son dossier juridique par le pacha de la ville d’Al Hoceïma.

«Les autorités ont refusé, lundi 9 juillet, de recevoir le dossier juridique de l’association qui devait être déposé par le délégué judiciaire», indique le communiqué, où l’organisation condamne «les violations persistantes de la loi de la part des autorités locales». Plus loin, les familles affirment leur «ferme adhésion à [leur] droit d’organisation conformément aux exigences légales nationales, aux traités internationaux et aux conventions» signées par le Maroc. L’affaire est portée devant la justice et en attendant sa décision, le bureau de l’association précise qu’il continuera d’exercer ses fonctions «conformément à la loi».

Par ailleurs, l’association indique qu’au lendemain des lourdes condamnations visant les militants du Hirak à Casablanca, ces derniers ont été «interdits de communiquer avec leurs familles et privés de chaînes d’information, tandis que certains parmi eux ont été placés en cellules individuelles après avoir entamé une grève de la faim».

A la prison de Taounate, la situation des détenus du Hirak serait «extrêmement tragique», selon le communiqué, qui mentionne «des comportements revanchards» de la part du personnel pénitentiaire, ou encore le «placement au cachot» de Soufiane Zouhri pendant plus de trois jours après un accrochage. Quant à Abdelmouttalib Hammouti, «il a été transféré à la prison d’Azrou» car soupçonné de monter les autres détenus contre l’administration.

La même source indique les conditions de détention dans les prisons de Zaïo et de Taourirt sont encore plus indignes, mentionnant l’absence d’hygiène et les mauvais traitements. Ainsi, l’association en appelle à la responsabilité de l’Etat et de la direction des prisons.