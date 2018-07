L’ONU finalise le Pacte mondial sur la migration pour son adoption à Marrakech

L’Assemblée générale des Nations unies s’est mise d’accord, vendredi à New York, sur le texte final du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, en vue de son adoption formelle en décembre prochain à Marrakech.

Pour me président de l’Assemblée générale, Miroslav Lajcak, «c’est un moment historique», même s’il reste «beaucoup à faire» pour aboutir à une meilleure gestion de la migration à travers le monde. En effet, il estime que «la migration est là et elle y restera pour les années à venir», notant que si ce Pacte mondial n’est pas contraignant, il n’en reste pas moins vrai qu’il a «un énorme potentiel en ce sens qu’il aidera à trouver le bon équilibre» en matière de gestion des flux migratoires.

De son côté, la secrétaire générale adjointe des Nations unies, Amina Mohamed, indique que la Conférence prévue les 10 et 11 décembre prochain à Marrakech permettra de «ramener à la vie le pacte mondial sur la migration». Ainsi, elle appelle «l’ensemble des gouvernements à rejoindre le secrétaire général de l’ONU» à Marrakech. Selon elle, ce pacte «fournit une plateforme vers l’avenir, mais il sera aussi jugé par ses réalisations actuelles».

«Les mois à venir seront cruciaux pour bâtir la confiance et donner l’élan pour la conférence de Marrakech», a indiqué pour sa part la représentante spéciale de l’ONU pour les migrations internationales, Louise Arbour.

Le Pacte mondiale sur la migration vise à ce que les migrants, qu’ils recherchent une vie meilleure ou fuient la violence et la pauvreté, puissent le faire de manière sûre, prévisible et ordonnée. Les rounds de négociations autour de ces engagements se sont tenus à raison d’un par mois, depuis février dernier à New York. Ils ont été présidés par les co-facilitateurs des négociations : les ambassadeurs représentants permanents du Mexique et de la Suisse à l’ONU.