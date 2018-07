BMCE Bank of Africa ouvre une succursale à Shanghai

BMCE Bank of Africa a obtenu l’accord définitif, mercredi 4 juillet, de la part du régulateur chinois en charge de la supervision des banques (China Banking Regulatory Commission) pour l’ouverture d’une succursale de BMCE Bank Of Africa à Shanghai, indique le groupe dans un communiqué.

Elle devient ainsi la première banque marocaine à s’établir en République populaire de Chine. Un accord préliminaire avait été notifié au groupe le 30 novembre 2017 suite au dépôt de sa demande d’agrément auprès du régulateur chinois.

La succursale de BMCE Bank of Africa à Shanghai devra «jouer un rôle de catalyseur des relations économiques entre la Chine et le Maroc, de même qu’elle compte participer activement dans les opérations de Trade Finance et de Project Finance entre la Chine et le continent africain», précise la banque.

Cette nouvelle succursale devrait ouvrir ses portes au dernier trimestre 2018.