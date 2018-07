Les Baies de goji made in Maroc bientôt disponibles sur le marché local

Avec le début de l’expansion du marché du Healthy, au Maroc, Al Khales Group, une société qui opère et investit dans l’agriculture et l’agroalimentaire, a décidé de se lancer dans la culture marocaine des baies de goji. Il s’agit d’une première au Maroc, puisque le «super fruit» n’a jamais été cultivé dans les terres du pays.

Poussant uniquement en Chine et au Tibet, depuis plus de 3 000 ans, la baie de goji est aujourd’hui plantée dans les terres fertiles de la région de Kénitra, plus précisément dans la commune de Sidi Yahia El Gharb où se trouve la ferme du groupe. Cette dernière est considérée, en termes de nombre de plantes et d’espace planté, comme étant la plus grande ferme intégrée au niveau de l’Afrique, du Moyen Orient, de l’Europe et des Etats-Unis, selon son propriétaire.

Le fruit doit ses surnoms de «Baies miraculeuses», ou encore «fruit de la jeunesse éternelle», à ses multiples vertus, dont sa richesse en éléments nutritifs et en antioxydants, mais aussi en germanium. Cette composante est notamment connue pour sa capacité à arrêter le développement des cellules cancéreuses.

«Nous avons décidé de la commercialiser au Maroc avant de l’exporter vers l’étranger, parce qu’on veut que le consommateur marocain puisse gouter le produit avant les autres», nous précise Badreddine Lokmane, directeur marketing et commercial d’Al Khales Group. «C’est un projet à forte valeur ajoutée pour le consommateur, mais aussi et surtout pour les agriculteurs», ajoute-t-il.

La société compte décliner ce produit en trois marques : en goji fraîche (fresh goji) disponible à partir de demain à 45 dh pour 125 grammes, mais aussi en goji séchée (Marrakech goji), en miel (Bee goji), en jus et en confiture. Ces produits seront disponibles dans plusieurs grandes et moyennes surfaces à Casablanca et à Rabat.