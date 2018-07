Maroc : Un enfant de 12 ans empêché de rejoindre sa mère congolaise en France

Un enfant de 12 ans serait bloqué, seul au Maroc, «sans pouvoir rejoindre sa mère réfugiée installée en France depuis 2015». A en croire le groupe antiraciste de défense et d'accompagnement des étrangers et migrants (GADEM), l’enfant a été notifié le 22 juin 2018 du refus de visa par l’ambassade de France au motif que «l’intérêt supérieur de l’enfant commande qu’il reste auprès de son autre parent dans son pays d’origine».

Le communiqué du Gadem, parvenu à Yabiladi jeudi soir, précise aussi que la Cimade (association de solidarité active et de soutien politique aux migrants, aux réfugiés et aux déplacés, aux demandeurs d'asile et aux étrangers en situation irrégulière) a alerté à plusieurs reprises le Bureau des familles de réfugiés en France sur «l’urgence de statuer» sur ce cas, vu la «dégradation de l’état de santé physique et psychologique de l’enfant». Ce dernier serait dans une situation «précaire», «déscolarisé depuis ans» et «menace de se tuer ou d’embarquer sur un bateau de fortune».

Gadem indique aussi que la mère de l’enfant, militante politique, a été obligée de quitter la République démocratique du Congo en urgence en laissant ses enfants derrière elle. En France, elle obtient le statut de réfugié en 2016. Son fils ainé vient au Maroc, accompagné par son oncle mais ce dernier aurait dû repartir au Congo, laissant le garçon avec un compatriote. Mais la procédure de réunification familiale entamée, en juin 2017, est semée d’embuches, puisque l’adolescent peine à avoir des rendez-vous au consulat.

«La Cimade et le Gadem demandent un accès facilité aux familles de réfugié(e)s dans les consulats français et l’arrêt de la suspicion systématique qui freine la procédure de réunification familiale» conclut le communiqué.