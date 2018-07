Maroc : Une mission de prospection se penche sur la situation des femmes à Bab Sebta

La Chambre marocaine des représentants a entamé, mercredi, une enquête de prospection sur la situation des enfants négligés et des femmes porteuses des marchandises au point de passage de Bab Sebta.

D’après Abdelouadoud Kharbouch, député à la Chambre des représentants, cette mission dont il fait partie est constituée «dans le cadre de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger, en plus de représentants des différents groupes parlementaires». «Cette mission va essentiellement s’arrêter les conditions générales au point de passage de Bab Sebta, en particulier les situations des enfants négligés et des femmes porteuses de marchandises», a-t-il déclaré à la MAP.

Dans ce sens, le député a fait savoir que la mission entend connaître la situation des femmes porteuses de marchandises et les conditions humaines et sociales dans lesquelles elles travaillent, ainsi que son impact sur l’économie nationale et le volet social au niveau de la région et des habitants de manière générale, soulignant que les estimations révèlent la présence de «8 500 individus porteurs de marchandises, dont environ 3 000 femmes».

Dans le cadre de cette mission de prospection, qui se déroule du 11 au 13 juillet, s’est tenue mercredi une réunion à Tétouan avec les représentants des services extérieurs concernés par le sujet, en plus d’une visite au point de passage de Bab Sebta. Une rencontre d’évaluation se tient vendredi à Tanger.